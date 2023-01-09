В Генштабе сообщили об угрозе авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины

В течение суток противник нанес ракетный удар по Харькову и совершил около 10 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой, Николаевской и Херсонской областей. Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины сохраняется.

Об этом говорится в строительстве Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины.

Спикер Генштаба Александр Штупун также сообщил, что на Северском и Слобожанском направлениях кафиры обстреляли позиции наших войск и гражданские объекты в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области; Стариковое, Шалыгино, Волфино, Басовка и Петрушевка на Сумщине и Стрелке, Зеленом, Амбарном и Гатище Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам 16 населенных пунктов. Среди них – Двухлетняя, Купянск, Кисловка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Стельмаховка, Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области. На Бахмутском направлении под огневое поражение попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

под огневое поражение попали более 15-ти населенных пунктов. В частности, Спирное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

вражеский огонь фиксировался вблизи Авдеевки, Веселого, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Новопавловском направлении были стреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области.

были стреляны Времовка, Большая Новоселка и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области.

огневого воздействия подверглись районы 13 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине и Гуляйполе, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области. В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Херсона и Золотой Балки. Имеются пострадавшие среди мирных граждан.

По информации командования ВСУ, в населенном пункте Нижние Сирогозы Херсонской области, так называемая прокуратура оккупационных властей с 9 января начала работу по так называемой "национализации" местных предприятий.

"Противник продолжает нести потери. Так, в городскую больницу Лисичанска Луганской области, только за первую неделю этого года, доставили до 300 оккупантов", — добавил спикер Генштаба.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления и район сосредоточения живой силы оккупантов.

Добавим, что 9 января Россия нанесла удар по Харьковской области. В поселке Шевченково удары нанесли по рынку, где погибли две женщины. Еще 5 мирных жителей были ранены, в том числе ребенок.

У президента Зеленского показали фото и видео последствий вражеского ракетного удара. На снимках видно, как спасатели извлекают из-под завалов погибшую женщину.

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