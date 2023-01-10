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В Генштабе сообщили подробности об уничтожении вражеского судна, о котором говорилось в сводке потерь РФ

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
2337
Время на прочтение
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В Генштабе сообщили подробности об уничтожении вражеского судна, о котором говорилось в сводке потерь РФ

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Тип катера на данный момент уточняется.

В Генштабе сообщили подробности об уничтожении вражеского судна, о котором утром 10 января говорилось в сводке об общих боевых потерях противника.

"В дельте реки Днепр, в районе острова Белогрудый, силы обороны Таврического направления артиллерийскими средствами поразили вражеский катер", — отметили в Генштабе ВСУ.

Стоит отметить, что ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что российский катер в Херсонской области был поражен артиллерийскими средствами.

Напомним, что сегодня, 10 января, в Генштабе сообщили об уничтожении вражеского катера и анонсировали уточненную информацию по этому поводу. Таким образом, общее количество уничтоженных российских кораблей и катеров достигло 17. Среди них и крейсер "Москва", ушедший на дно Черного моря 14 апреля 2022 года. Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты "Нептун".

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Дата публикации
Просмотры
2337
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