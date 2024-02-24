В Генштабе сообщили, сколько российских солдат воюет в Украине

По состоянию на 23 февраля 2024 в Украине воюет около 470 тысяч военнослужащих армии Российской Федерации.

Об этом сообщил начальник управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Цурика в ответе на запрос "Главкома".

"В настоящее время сухопутная часть вражеской группировки, расположенной на территории Украины, составляет около 470 тысяч военнослужащих", — говорится в сообщении.

Кроме того, в украинском Генштабе оценили наступление российских войск из Белоруссии как маловероятное.

Напомним, Генштаб назвал потери армии РФ по состоянию на утро 24 февраля 2024 года. Так, ВСУ уничтожили уже 409 тысяч солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 770 военных. Данные уточняются.

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