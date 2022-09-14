В Генштабе сообщили, сколько военных ВСУ уже прошли обучение в Великобритании

Операция "INTERFLEX" является одним из ярких примеров международной поддержки нашего государства и убедительным свидетельством того, что Украина не сама в борьбе с российской агрессией.

Около 5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины уже прошли подготовку в Великобритании.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на территории Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии продолжается базовая общевойсковая подготовка украинских военнослужащих. Программа, начатая правительством Великобритании, получила название операция "INTERFLEX".

"В настоящее время, при участии инструкторов из Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Украины и собственно Соединенного Королевства обучение успешно завершили почти 5 тысяч наших военнослужащих. Они получили базовые знания, умения и навыки по тактической медицине, инженерной, огневой, психологической и тактической подготовке, включая ведение наступательных и оборонных действий в урбанизированной местности", — отметили в Генштабе.

Там добавили, что в ближайшее время планируется расширение операции "INTERFLEX" и начало учебного курса по подготовке младших командиров воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 203-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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