В Генштабе впервые подтвердили освобождение Купянска-Узлового: через этот поселок оккупанты перебрасывали технику

Именно через железнодорожную станцию этого поселка российские оккупанты перебрасывали на фронт свою военную технику.

Об этом 26 сентября говорится в сообщении Генштаба, в котором указаны населенные пункты, обстрелянные россиянами.

В данных Генштаба отмечено, что россияне 26 сентября обстреляли населенные пункты на Слобожанском направлении. Среди них есть Купянск-Узловой и еще три села на левом берегу реки Оскол.

Отметим, что в Купянске-Узловом есть большая железнодорожная станция. Именно через нее российские оккупанты перебрасывали военную технику из Белгородской области РФ.

Россия оккупировала Купянск еще 27 февраля. Мэр города перешел на сторону России, в условиях военного положения оказал представителям российской армии помощь в проведении взрывной деятельности против Украины.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщал, что Купянск является важным логистическим узлом оккупантов.

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