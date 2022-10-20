В Генштабе ВСУ назвали главную задачу для российских войск в Украине

Выполнить ее враг планирует решить, прежде всего, за счет первой волны частичной мобилизации.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что главной задачей оккупационных войск в Украине является удержание фронта, чтобы остановить контрнаступление на Херсонском направлении.

Об этом он сказал на брифинге 20 октября.

"Данные разведки свидетельствуют, что на ближайшую перспективу задачей №1 для вооруженных сил России определено удержать фронт и остановить украинское наступление на Херсонском направлении", – заявил Громов.

Он добавил, что враг планирует решить эту задачу за счет первой волны мобилизации и путем увеличения количества группировок вооруженных сил на правобережье Днепра.

"Сейчас для сдерживания продвижения подразделений наших войск в Южнобужском операционном районе противник сосредоточил до 45 батальонных тактических групп, ускоряющих меры по фортификационному оборудованию оборонных рубежей. Противник постоянно пытается возобновить переправы через реку Днепр, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку своих войск", – сказал он.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Как известно, вооруженные силы Украины ведут контрнаступление в Херсонской области на правом берегу Днепра.

В Генштабе ВСУ подтвердили, что захватчики начали процесс эвакуации так называемых "государственных" учреждений из Херсона. По имеющейся информации, на временно оккупированную территорию Крыма вывозят сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда.

Главное управление разведки Минобороны обнародовало перехват телефонного разговора боевика "ЛДНР" в Херсонской области, которое свидетельствует, что оккупанты боятся контрнаступления.