В Генштабе ВСУ назвали количество белорусов, согласившихся воевать против Украины

Согласие на участие в войне России против Украины подписали до 13 тыс. белорусских действующих и бывших военных.

Главная мотивация для граждан Беларуси – материальное вознаграждение.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 11 августа.

По его данным, вдоль госграницы с Украиной развернуты и выполняют задачи в приграничных районах шесть батальонов Вооруженных сил Беларуси.

"В целом, по имеющимся данным, Россия продолжает вовлекать Беларусь в полномасштабную войну против Украины. По предварительным данным, до 13 тысяч человек из числа действующих и бывших военных подразделений белорусских сил специальных операций, а также ОМОНа подписали согласие на участие в войне против Украины", – рассказал Громов.

Представитель Генштаба ВСУ отметил, что главной мотивацией участвовать в войне для белорусов есть материальное вознаграждение. Ведь "никакого идеологического фундамента в действиях оккупантов нет и никто не верит в денацификацию".

Напомним, ранее в МВД Украины назвали две реальные угрозы, которые сейчас существуют со стороны Беларуси.

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