В Генштабе ВСУ описали ситуацию в Беларуси и сообщили, где оккупанты устроили обстрелы

Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне против Украины.

В Генштабе ВСУ сообщили 29 октября о сохранении угрозы атак ракетами и дронами из Беларуси, а также назвали направления, на которых российские войска вели обстрелы в этот день.

Об этом говорится в вечерней сводке.

Так, ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. Сохраняется угроза ракетных ударов и применения ударных дронов с территории РБ.

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На других направлениях российские войска устроили обстрелы:

на Северском направлении – из минометов, в районах населенных пунктов Рожковичи и Будки Сумской области;

на Слобожанском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное, Ольховатка, Гатище, Григоровка, Двуречная, Старица, Огурцово, Стрелка и Чугуновка;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Берестово, Невское, Ольговка, Новоегоровка и Ямполевка;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Звановка, Северск, Соледар, Заречное, Нью-Йорк, Васюковка и Серебрянка;

на Авдеевском направлении оккупанты били по районам населенных пунктов Авдеевка, Невельское, Веселое, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Первомайское и Опытне.

В Новопавловском и Запорожском направлениях активных наступательных действий враги не вели. Однако открывали там огонь из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Большая Новоселка, Времевка, Гуляйполе, Железнодорожное, Павловка, Ольговское и Красное.

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На Южнобужском направлении российская армия из реактивной и ствольной артиллерии ударила по Никополю и Высшетарасовке Днепропетровской области.

Напомним, по оценкам главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, в случае потери Херсона Россия может осуществить попытку прорыва со стороны Беларуси.

Что касается операции по освобождению Херсона, то она, по оценкам Буданова, продлится до конца ноября.

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