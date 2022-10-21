В Генштабе ВСУ отчитались о ситуации в Беларуси и обстрелах Украины

В белорусских военкоматах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста.

В Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси спецслужбы ужесточают режимно-административные меры, а российские войска в то же время не прекращают обстреливать населенные пункты Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке украинского Генштаба 21 октября.

Отмечается, что ситуация на Волынском направлении остается без существенных изменений.

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В то же время на Сиверском и Полесском направлениях российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.

Что касается ситуации в Беларуси, то в Пинском и Столинском районах спецслужбы страны ужесточают режимно-административные меры. В частности, там запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. В военкоматах РБ продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста и отмечается готовность к вызову.

Российские войска устроили обстрелы на следующих направлениях:

на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;

на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных наступательных действий. Однако устроили обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.

На Южнобугском направлении российские войска били по военной и гражданской инфраструктуре. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов неподалеку от линии столкновения: Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брод и Новогреднево.

Что происходит на фронтах Украины

Российские войска окапываются в окрестностях Херсона, однако понимают ничтожность своих шансов удержаться на правом берегу Днепра. Захватчики могут оказаться в оперативном окружении, поэтому понемногу бегут из региона.

Заметим, что ВСУ во время контрнаступления в Херсонской области освободили уже 88 населенных пунктов.

Что касается востока Украины, то там российские войска сосредоточили свои главные усилия в Донецкой области: пытаются продвинуться под Бахмутом и возле поселка Пески.

По оценкам американских аналитиков, оккупанты имитируют захват Бахмута. Они утверждают об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.

Ожесточенные бои за Бахмут; отсутствие воды; ситуация в Донецкой области 20 октября - Павел Кириленко

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