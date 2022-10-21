В Генштабе ВСУ отчитались о ситуации в Беларуси и обстрелах Украины

В белорусских военкоматах продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста.
В Генштабе ВСУ сообщили, что в Беларуси спецслужбы ужесточают режимно-административные меры, а российские войска в то же время не прекращают обстреливать населенные пункты Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке украинского Генштаба 21 октября.
Отмечается, что ситуация на Волынском направлении остается без существенных изменений.
В то же время на Сиверском и Полесском направлениях российские войска из минометов и ствольной артиллерии обстреляли районы населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка Сумской области.
Что касается ситуации в Беларуси, то в Пинском и Столинском районах спецслужбы страны ужесточают режимно-административные меры. В частности, там запретили вести любую видеосъемку, включая использование автомобильных видеорегистраторов. В военкоматах РБ продолжается работа по уточнению личных данных мужчин призывного возраста и отмечается готовность к вызову.
Российские войска устроили обстрелы на следующих направлениях:
- на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных наступательных действий. Однако устроили обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобугском направлении российские войска били по военной и гражданской инфраструктуре. Под вражеский огонь попали районы населенных пунктов неподалеку от линии столкновения: Нововоскресенское, Мирное, Давидов Брод и Новогреднево.
Что происходит на фронтах Украины
Российские войска окапываются в окрестностях Херсона, однако понимают ничтожность своих шансов удержаться на правом берегу Днепра. Захватчики могут оказаться в оперативном окружении, поэтому понемногу бегут из региона.
Заметим, что ВСУ во время контрнаступления в Херсонской области освободили уже 88 населенных пунктов.
Что касается востока Украины, то там российские войска сосредоточили свои главные усилия в Донецкой области: пытаются продвинуться под Бахмутом и возле поселка Пески.
По оценкам американских аналитиков, оккупанты имитируют захват Бахмута. Они утверждают об успехах на этом направлении, чтобы выглядеть "победителями" хоть где-то.
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