В Генштабе ВСУ ответили, причастны ли украинские войска ко взрывам на аэродромах в Крыму и Беларуси

В Генштабе Вооруженных сил Украины не подтвердили причастность украинских военных ко взрывам на находящемся под контролем россиян белорусском аэродроме "Зябровка".

Однако каждый военнослужащий ВСУ хотел бы быть причастен к этому.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 11 августа.

Не подтвердил он причастность украинских бойцов и ко взрывам на крымском военном аэродроме "Саки".

"Да, действительно, на аэродроме "Зябровка" были взрывы. Накануне были похожие взрывы на аэродроме "Саки". Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имело бы целью, пытался бы "звездочку" за сбитый пририсовать себе. Но пока мы имеем только те факты, которые комментируют Министерство обороны Беларуси и Министерство обороны России", – рассказал представитель украинского Генштаба.

Напомним, в ночь на 11 августа в районе военного аэродрома "Зябровка" в Беларуси были слышны взрывы и были заметны вспышки.

В Минобороны Беларуси назвали вспышки в районе аэродрома "возгоранием одной из единиц техники после замены двигателя".

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