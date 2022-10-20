В Генштабе ВСУ предупредили о росте угрозы наступления из Беларуси и назвали направление

Направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы, чтобы перерезать поставки вооружения.

Генштаб ВСУ сообщил о росте угрозы наступления россиян на Украину со стороны Беларуси, однако речь идет об атаке не на Киев.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 20 октября.

"Угроза обновления вооруженных сил России наступления на северном направлении растет. На этот раз направление наступления может быть изменено на запад белорусско-украинской границы для перерезания основных логистических артерий поставок вооружения и военной техники Украине от стран-партнеров", — рассказал Громов.

Он также сообщил, что в настоящее время в Беларуси идет развертывание авиационных подразделений, подразделений других родов войск, вооруженных сил РФ на соответствующих аэродромах и объектах военной инфраструктуры. В частности, речь идет и о тех, что были переданы Беларусью под полный контроль России.

"В рамках указанного на территории Беларуси проводятся мероприятия по подготовке к скрытой мобилизации", – отметил представитель Генштаба ВСУ.

"Беларусь продолжает предоставлять свою территорию для запуска баллистических ракет и дронов, разместила на своих аэродромах самолеты МиГ-31, которые могут быть вооружены крылатыми ракетами типа "Калибр", – добавил Громов.

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В середине октября Россия начала перебрасывать в Беларусь военные самолеты и вертолеты для развертывания региональной группировки войск в рамках Союзного государства.

На сегодняшний день в Беларуси находятся 10 тыс. российских мобилизованных, прибывших туда в рамках развертывания региональной группировки войск. Они могут пойти в повторное наступление на Украину весной, накопив силы, сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ Евгений Силкин.

По мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, созданная в Беларуси новая группировка российских войск может быть готова к новому наступлению на Киев ближе к концу 2022 года.

По оценкам секретаря СНБО Алексея Данилова, с территории Беларуси могут быть определенные угрозы, и Украина к ним готовится. Однако сами белорусы воевать не хотят.

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