В Генштабе ВСУ рассказали, как готовят российских мобилизованных: "Инструкторов отправляют на фронт"

На одном из полигонов РФ российских мобилизованных на войну против Украины готовят 2-3 недели, из-за чего их уровень подготовки низкий. Поэтому инструкторов отправляют на фронт.

Об этом 14 февраля говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"С целью компенсации масштабных военных потерь россиян в ходе ведения боевых действий, на территории полигона Кадамовской российской федерации, в учебном центре проходят подготовку ориентировочно две бригады военнослужащих российских оккупационных войск, из числа мобилизованных и "добровольцев". Основная часть российских военнослужащих проходит трехнедельный курс подготовки. Отдельные группы проходят двухнедельный курс. В результате, отмечается низкий уровень готовности к выполнению задач. С начала этого года, на территории полигона подготовка рекрутов ЧВК "вагнер" не проводилась. Инструкторы учебного центра привлекаются к подготовке непосредственно в районе ведения боевых действий", – сообщили в Генштабе.

Напомним, российские войска готовятся к наступлению ВСУ на временно оккупированных территориях в Запорожской области и перебрасывают туда так называемые "зубы дракона" — железобетонные конструкции, используемые армией РФ для укрепления линии обороны.

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