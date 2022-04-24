В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на белорусской границе

В Генеральном штабе ВСУ сообщили актуальную информацию о ситуации на границе с Беларусью.
Так, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
Около семи батальонов вооруженных сил Беларуси, проводивших на днях радиоэлектронную разведку у границы с Украиной, продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Об этом говорится в сведении Генштаба ВСУ от 24 апреля.
"Продолжается вывоз с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска", — отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.
Напомним, Генштаб ВСУ обнародовал Пасхальные открытки XX века. Они были сделаны неизвестными художниками и распространялись нелегально.
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