В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на белорусской границе

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на белорусской границе

В Генеральном штабе ВСУ сообщили актуальную информацию о ситуации на границе с Беларусью.

Так, на Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.

Около семи батальонов вооруженных сил Беларуси, проводивших на днях радиоэлектронную разведку у границы с Украиной, продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в сведении Генштаба ВСУ от 24 апреля.

"Продолжается вывоз с территории Республики Беларусь в Российскую Федерацию вооружения и военной техники подразделений Восточного военного округа, преимущественно поврежденной, через Гомель в направлении Брянска", — отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Напомним, Генштаб ВСУ обнародовал Пасхальные открытки XX века. Они были сделаны неизвестными художниками и распространялись нелегально.

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