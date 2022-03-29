В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на всех операционных направлениях по состоянию на 29 марта

В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на всех операционных направлениях по состоянию на 29 марта

Группировка Сил обороны сдерживает противника на всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.

Идут тридцать четвертые сутки от начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация на основных направлениях по состоянию на 12:00 29 марта.

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На Волынском направлении группировка вооруженных сил Беларуси обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.

группировка вооруженных сил Беларуси обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия. На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.

противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси. На Северском направлении оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не вел.

оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не вел. На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих. На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха у врага нет.

противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха у врага нет. В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.

На Южнобужском направлении враг под прикрытием огня артиллерии проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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