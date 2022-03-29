В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на всех операционных направлениях по состоянию на 29 марта

Группировка Сил обороны сдерживает противника на всех направлениях, на отдельных направлениях – вытесняют врага.
Идут тридцать четвертые сутки от начала широкомасштабного вторжения России в Украину. В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация на основных направлениях по состоянию на 12:00 29 марта.
- На Волынском направлении группировка вооруженных сил Беларуси обеспечивает прикрытие своей государственной границы, проводит демонстрационные действия.
- На Полесском направлении противник ограничивается обстрелами артиллерией, перегруппировкой имеющихся подразделений и частичным выводом на территорию Беларуси.
- На Северском направлении оккупанты продолжают блокировать Чернигов, пытаются постепенно уничтожать военные и гражданские объекты. В направлении Броваров враг активных действий не вел.
- На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают применять авиацию и артиллерию по населенным пунктам Харьков и Барвенково, пытаются захватить город Изюм. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Каменка, Сухая Каменка, Тихоцкое. Враг нарастил существующую группировку введением отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии. Именно в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада противника потеряла две батальонно-тактические группы и лично командира бригады полковника Дениса Курило. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.
- На Донецком направлении противник нарастил огневое влияние и активизировал штурмовые действия по большинству направлений. Нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Воеводовка, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Золотое-4, Попасная, Торецк, Новгородское. Основные усилия концентрируют на взятии под контроль Попасной и Мариуполя. Успеха у врага нет.
- В городе Бердянск российские оккупанты пытаются восстановить припортовую инфраструктуру.
- На Южнобужском направлении враг под прикрытием огня артиллерии проводит мероприятия по восстановлению боеспособности, пополняет запасы боеприпасов и топлива.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 34-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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