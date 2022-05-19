В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на юге Украины и в так называемом Приднестровье

В южных регионах Украины и непризнанном Приднестровье ситуация не изменилась.
На Южнобужском направлении противник продолжал меры инженерного оборудования позиций.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ от 19 мая.
"На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил. Под прикрытием огня минометов и ствольной артиллерии продолжал мероприятия инженерного оборудования позиций. Усилил группировку подразделениями радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.
В Бессарабском операционном районе на территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка изменений не претерпела. Корабельные группировки противника в акватории Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи изоляции районов боевых действий, ведения разведки, поддержки действий наземной группировки и блокировки гражданского судоходства.
Напомним, российские оккупанты деморализованы. Одна из причин – они не получают обещанные властями РФ выплаты за войну против Украины.
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