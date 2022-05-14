В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации в непризнанном Приднестровье

Вооруженные формирования непризнанного Приднестровья переведены в обычный режим работы.
Однако российские подразделения, которые там находятся и до сих пор переведены в повышенную степень боевой готовности.
Об этом 14 мая говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
"На территории Приднестровского региона Республики Молдова вооруженные формирования переведены на повседневный режим работы. В то же время, подразделения оперативной группы российских войск продолжают находиться в повышенной степени боевой готовности", — сообщили в Генштабе.
Напомним, в Одесской области в приграничных районах, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима.
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