В Генштабе ВСУ рассказали, сколько оккупантов сейчас находится на территории Украины

В Генштабе ВСУ рассказали, сколько оккупантов сейчас находится на территории Украины

По состоянию на 2 апреля полностью уничтожены 16 батальонно тактических групп врага.

В Генштабе ВСУ сообщили, сколько оккупантов сейчас находится на территории Украины. Так, по предварительной информации, на территории нашего государства привлечены около 78 батальонно тактических групп (БТГр).

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ за 2 апреля.

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"В составе группировок оккупационных сил для выполнения боевых задач на территории нашего Государства привлечено до 75 БТГр, на восстановлении боеспособности находится до 34 БТГр, полностью уничтожено – 16 БТГр (информация уточняется)", — рассказали в Генштабе.

Следует отметить, что количество человек в одном батальоне колеблется от 400 до 800 человек.

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