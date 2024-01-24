В Генштабе ВСУ сделали неоднозначное заявление на фоне падения российского Ил-76

Вооруженные Силы Украины отмечают, что принимают все меры для защиты Украины и украинцев.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на фоне информации о падении российского Ил-76 предупреждает, что продолжит уничтожать российские ракетные установки и самолеты, если они будут представлять угрозу для украинских городов.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил 24 января.

"Неспособность противника добиться каких-либо результатов на поле боя, продолжает его стратегию террора, в том числе и на Харьковском направлении. Применение ракетного поражения с целью уничтожения Харькова и убийства гражданских мы видим и в других городах Украины". — подчеркивают военные.

Только за последнюю неделю враг нанес 19 ракетных ударов по Харьковщине с применением 26 ОКР С-300 и 3 БР "Искандер-М". В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены — 78 человек. Разрушены 13 зданий, из которых — одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов.

"В целях уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации. Зафиксированная интенсивность обстрелов напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов, которые на протяжении последнего времени направлялись к аэродрому Белгорода. С учетом этого, Вооруженные Силы Украины будут и дальше принимать меры по уничтожению средств доставки, контроля за воздушным пространством для уничтожения террористической угрозы, в том числе на Белгородско-Харьковском направлении", — отметили в ВСУ.

Напомним, российские СМИ и Минобороны распространили информацию о падении российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. По их данным, на борту находились украинские военнопленные, которых якобы перевозили для обмена.

В то же время, в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными прокомментировали эту информацию и призвали ответственно относиться к распространению чувствительной информации и пользоваться только официальными источниками.

"Координационный штаб и другие профильные структуры собирают и анализируют всю необходимую информацию... Отмечаем, что враг активно осуществляет информационные спецоперации, направленные против Украины, которые имеют целью дестабилизацию украинского общества", — говорится в сообщении.

Читайте также: