Война в Украине: в Генштабе сообщили о перемещении белорусских войск

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 10 мая о российском вторжении в Украину.
На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вражеских войск не зафиксировано.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Происходило перемещение военной техники вооруженных сил Беларуси в рамках проверки боевой готовности и завершения ротации отдельных подразделений, которые привлекаются к усилению охраны украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях", - говорится в сообщении .
Напомним, 9 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусы - не агрессоры, но будут поддерживать Россию.
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