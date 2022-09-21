В Генштабе ВСУ сообщили, на чем сейчас сосредоточены российские войска на фронте

Российские войска далее сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий. Оккупанты также пытаются сорвать активные действия украинских войск на отдельных направлениях.

Захватчики обстреливают позиции защитников Украины вдоль линии столкновения, перегруппируют свои войска и постоянно ведут воздушную разведку.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 21 сентября.

За сутки войска РФ нанесли пять ракетных и 11 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.

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В результате вражеских атак повреждена инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.

В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась. А в других направлениях оккупанты устроили обстрелы из танков, минометов и артиллерии:

Так, на Северском направлении обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области, а также – Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфин, Голышевское и Турья Сумской области;

на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;

на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;

на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополевка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;

на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Марьинка, Водяное и Первомайское;

В то же время в Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли около 25 населенных пунктов. Речь идет об Угледаре, Золотой Ниве, Гуляйполе, Равнополье и Зеленом Поле.

На Южнобужском направлении под вражеские обстрелы попали более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

Кроме того, для ведения разведки и корректировки огня российские силы совершили более 60 вылетов беспилотников. По меньшей мере, шесть БПЛА враг задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Напомним, российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что "референдумами" на оккупированных территориях Россия пытается предупредить наступление ВСУ.