В Генштабе ВСУ сообщили, на чем сейчас сосредоточены российские войска на фронте

Российские войска далее сосредотачивают усилия на попытках полной оккупации Донецкой области, организации обороны и удержании захваченных территорий. Оккупанты также пытаются сорвать активные действия украинских войск на отдельных направлениях.
Захватчики обстреливают позиции защитников Украины вдоль линии столкновения, перегруппируют свои войска и постоянно ведут воздушную разведку.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 21 сентября.
За сутки войска РФ нанесли пять ракетных и 11 авиационных ударов, совершили 17 обстрелов с РСЗО по военным и гражданским объектам на территории Украины.
В результате вражеских атак повреждена инфраструктура более 30 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Славянск, Печенеги, Покровск, Полтавка, Белогоровка, Невельское, Марьинка, Миролюбовка и Высокополье.
В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется угроза вражеских авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Ситуация на Волынском и Полесском направлениях не изменилась. А в других направлениях оккупанты устроили обстрелы из танков, минометов и артиллерии:
- Так, на Северском направлении обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Железный Мост и Гута-Студенецкая Черниговской области, а также – Мануховка, Бачевск, Бояро-Лежачи, Волфин, Голышевское и Турья Сумской области;
- на Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Грушевка, Купянск, Ветеринарное, Гоптовка и Глубокое;
- на Краматорском направлении – Яровая, Студенок, Татьяновка, Богородичное, Райгородок, Закотное и Озерное;
- на Бахмутском направлении – Соледар, Бахмутское, Раздолевка, Клещевка, Краснополевка, Звановка, Юрьевка и Нью-Йорк;
- на Авдеевском направлении – Авдеевка, Красногоровка, Опросное, Марьинка, Водяное и Первомайское;
В то же время в Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики из танков, минометов и ствольной артиллерии обстреляли около 25 населенных пунктов. Речь идет об Угледаре, Золотой Ниве, Гуляйполе, Равнополье и Зеленом Поле.
На Южнобужском направлении под вражеские обстрелы попали более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
Кроме того, для ведения разведки и корректировки огня российские силы совершили более 60 вылетов беспилотников. По меньшей мере, шесть БПЛА враг задействовал для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Напомним, российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин считает, что "референдумами" на оккупированных территориях Россия пытается предупредить наступление ВСУ.