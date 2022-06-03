В Генштабе ВСУ сообщили, на чем сосредоточились российские корабельные группы в Черном море

В Генштабе ВСУ сообщили, на чем сосредоточились российские корабельные группы в Черном море

Российские корабли основные усилия 3 июня сосредоточили на изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В то же время на Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Пока нет признаков формирования российскими войсками наступательных группировок.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", — говорится в вечерней сводке.

Ранее стало известно, что в Черном море для выполнения задач по блокировке района, судоходства и работы портов находятся два российских ракетных и пять крупных десантных кораблей.

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