В Генштабе ВСУ сообщили, скольких человек уже мобилизовали в России

В России с начала объявления "частичной" мобилизации уже призвали 100 тыс. человек из объявленного запланированного количества в 300 тыс.

Однако в Генштабе ВСУ оценивают, что количество мобилизованных россиян превысит 300 тыс.

Об этом заместитель начальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов сообщил на брифинге 29 сентября.

"В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек", — сказал Громов.

"Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч – не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше", – отметил представитель Генштаба ВСУ.

Он также обратил внимание на то, что мобилизация в РФ стартовала на самом деле не 21 сентября, а раньше. Согласно полученной от пленных оккупантов информации, отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт менее чем через неделю без подготовки и слаживания.

Напомним, по данным советника Офиса президента Алексея Арестовича, первые мобилизованные россияне уже воюют в Украине, однако основная масса прибудет на фронт примерно через две недели. Так, новоприбывших на войну россиян отправили в Сватово на Луганщине и на Харьковщину.

Заметим, по информации украинской разведки, в Беларуси готовятся принять 20 тыс. мобилизованных из России для пополнения расположенных там подразделений ВС РФ.

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