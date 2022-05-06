В Генштабе ВСУ сообщили, сколько у РФ еще есть "Искандеров" и самолетов в Беларуси для нанесения ракетных ударов

В Генштабе ВСУ сообщили, сколько у РФ еще есть "Искандеров" и самолетов в Беларуси для нанесения ракетных ударов

На Волынском и Полесском направлениях на 72 день войны враг активных действий не проводил.

В то же время, белорусские силы продолжают прикрывать украинско-белорусскую границу в Брестской и Гомельской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 6 мая.

"В республике беларусь остаются подразделения вооруженных сил российской федерации в составе до восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", — говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным ВСУ, отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-российской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. Вблизи пунктов пересечения границы проведено инженерное оборудование позиций.

"По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласование с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", — отмечают в Генштабе.

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