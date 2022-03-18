В Генштабе ВСУ заявили, что у российских оккупантов заканчиваются ракеты

Власти страны-оккупанта перевели предприятия ВПК на 24-часовой режим работы.
Россия, которая цинично напала на Украину и уничтожает мирные дома и убивает людей, переводит предприятий военно-промышленного комплекса на круглосуточный режим, потому что их армейцы, которых Путин отправил воевать с Украиной, потратили почти все запасы ракет.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", — говорится в сообщении.
Напомним, генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 12:00 18 марта о российском вторжении в Украину.
Между тем потери оккупантов с начала войны в Украине составили около 14,2 тыс. человек личного состава.
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