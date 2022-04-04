В Генштабе заявили, что оккупанты готовятся штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль

В Генштабе заявили, что оккупанты готовятся штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль

Мариуполь обороняют защитники Украины.

Российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитники держат оборону города", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву в Луганской области: людей просят эвакуироваться.

Ранее глава Минобороны сообщил, где в Украине продолжаются тяжелые бои и в каком городе до сих пор "непростая ситуация".

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