В Генштабе заявили, что оккупанты готовятся штурмовать Мариуполь, чтобы взять его под полный контроль

Мариуполь обороняют защитники Украины.
Российские оккупанты готовятся к наступлению на Северодонецк, а также хотят взять под полный контроль Мариуполь.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредотачиваются в районах населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, а также получении полного контроля над городом Мариуполь. По нему враг сегодня нанес 8 авиационных ударов, продолжаются уличные бои. Украинские защитники и защитники держат оборону города", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупанты готовятся к масштабному прорыву в Луганской области: людей просят эвакуироваться.
Ранее глава Минобороны сообщил, где в Украине продолжаются тяжелые бои и в каком городе до сих пор "непростая ситуация".
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