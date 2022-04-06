В Германии и Чехии будут лечить украинских спасателей: троих работников ГСЧС уже доставили во Франкфурт

В Германии и Чехии будут лечить украинских спасателей: троих работников ГСЧС уже доставили во Франкфурт

С начала военной агрессии РФ против Украины погибли 27 спасателей.

Германия и Чехия будут лечить тяжелораненых украинских спасателей.

Сегодня троих работников ГСЧС из Киева, Киевщины и Запорожской области доставили во Франкфурт, а оттуда в специализированные клиники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Транспортирование было организовано Обществом Красного Креста Украины, совместным отчетно-ситуационным центром GMLZ Федерального управления гражданской защиты и помощи при катастрофах BBK и осуществлено при логистической поддержке Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) ГмбХ. Подобные перевозки будут проводиться и в дальнейшем", — говорится в сообщении .

Всего с начала военной агрессии РФ против Украины погибли 27 спасателей, еще 72 сотрудника ГСЧС получили травмы.

Напомним, в Черниговской области пес Патрон выискивает взрывчатки и помогает разминировать территорию.

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