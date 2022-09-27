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В Германии наплыв украинских беженцев поднял до рекордного уровня численность населения

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В Германии наплыв украинских беженцев поднял до рекордного уровня численность населения

Фото: Pexels

В Германии из-за наплыва украинских беженцев до рекордного уровня поднялась численность населения.

В Германии часть женского населения из-за вторжения РФ в Украину выросла на 1,2 процента.

Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, по данным Федерального статистического управления, в Германии сейчас проживают более 84 миллионов человек. В этом году население страны выросло на 843 тысячи – то есть на 1 процент. Для сравнения, в прошлом году этот показатель достиг всего 0,1 процента.

В то же время, женская часть населения увеличилась на 1,2 процента, мужская — 0,8 процента. В Германию переезжали преимущественно женщины и дети из Украины.

Отметим, что по данным ООН, из Украины в Европу из-за российского вторжения выехали 7,4 миллиона человек.

Напомним, что СБУ задержала предателя, который наводил удары дронов-камикадзе в Одесской области.

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