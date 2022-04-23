В Германии напомнили о "пределе этической ответственности" относительно поставок оружия Украине

Министр финансов Кристиан Линднер заявил, что выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но Германия не должна стать стороной в войне.

Германия должна сделать все, что в ее силах, чтобы помочь Украине выиграть войну против России, но не ставя под угрозу собственную безопасность и обороноспособность НАТО.

Об этом во время выступления на партийной конференции в Берлине заявил министр финансов Кристиан Линднер, пишет Reuters.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помочь Украине победить, но пределом этической ответственности является угроза нашей собственной безопасности и угроза обороноспособности территории НАТО", — сказал он, добавив, что то, что возможно, должно быть сделано прагматично и быстро вместе с европейскими партнерами.

Кроме того, Линднер отметил, что выступает за поддержку Украины тяжелым вооружением, но Германия не должна стать стороной в войне.

"Украине нужна военная поддержка, а для победы ей также нужно тяжелое вооружение", — добавил министр, отвергнув критику в адрес канцлера Олафа Шольца за нежелание правительства поставлять тяжелое боевое вооружение, такое как танки и гаубицы.

"Олаф Шольц – ответственный руководитель, который тщательно все взвешивает и принимает решение на этой основе", – резюмировал Линднер.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.