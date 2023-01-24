В Германии назвали еще одну причину, почему не спешат предоставлять танки Украине

Бербок говорит, что в Берлине вроде бы не против.

Немецкое министерство иностранных дел Анналена Бербок заявляет, что Берлин якобы не против поставок танков в Украину. Впрочем, выступает за увеличение коалиции таких поставщиков.

Об этом дипломат сказала в выступлении на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет Европейская правда.

К слову, о передаче Leopard-2 Бербок спросила норвежская депутат Ингрид Шу. Руководитель МИД Германии заявила, что для этого есть одно требование.

"Я признаю: Украина нуждается в большей поддержке. Но не только от моей страны, а от всех стран. Поэтому мы призываем, чтобы танки были предоставлены большой группой стран", — объяснила она.

Впрочем, Бербок не уточнила, когда это может произойти. По ее словам, существуют нюансы, связанные с расхождением по этому вопросу в правительстве Германии. Но, подчеркнула министерша, в первую очередь следует добиваться международной поддержки поставок.

"Да, мы должны делать больше военной поддержки, но также мы должны оказывать больше гуманитарной поддержки, а также для привлечения к ответственности (российского руководства)", — заявила Анналена Бербок.

Leopard для Украины

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия уже получила запрос Варшавы о согласии передать Leopard 2.

Участники заседания в Рамштайне, состоявшееся 20 января, не приняли решения о поставках Украине Leopard. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, мол, Берлин готов ускорить передачу танков. Впрочем, если у его страны будет соответствующие договоренности с союзниками.

Тогда посыпался шквал критики на Берлин. В частности, Sky News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника пишет, что в США недовольны нерешительностью руководства Германии.

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что есть ряд стран, готовых призвать Германию предоставить Украине танки. Впрочем, какие именно министр не назвал.

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