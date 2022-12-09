В Германии назвали легитимными целями для ВСУ военные объекты в России

В Берлине считают, что защищаться от российской агрессии Украина имеет право и за пределами своей территории.

В федеральном правительстве Германии считают законными целями для ВСУ военные объекты на территории России, представляющие угрозу для Украины.

Об этом представитель пресс-службы немецкого правительства Кристине Гоффманн заявила на брифинге 9 декабря, сообщает "Укринформ".

"Федеральное правительство считает то, что делает Украина, легитимным. (…) Украина защищает собственную территориальную целостность, ведь своими ударами предотвращает возможные удары по своей территории с территории России", – рассказала Гоффманн.

Она добавила – по мнению Германии, все, что делает Украина, является реакцией на российскую агрессию.

"Украина не обязана ограничиваться своей территорией при осуществлении усилий по защите против российской агрессии, а также имеет право делать это вне территории своего государства", — отметила представительница правительства ФРГ.

Гоффманн также напомнила, что право на самозащиту зафиксировано ст. 51 Хартии ООН. А Украина – государство, на которое совершено нападение.

Напомним, две российские авиабазы "Энгельс" и "Дягилево" были атакованы 5 декабря. В результате были повреждены два бомбардировщика Ту-95, из которых войска оккупантов ракетами атаковали Украину.

По данным источников американского издания Politico, авиабазы атаковала именно Украина с применением модифицированного беспилотника советского образца Ту-141 "Стриж". Заметим, ранее эту версию выдвигали ряд украинских военных экспертов.

Комментируя атаки на авиабазы в РФ, в Госдепартаменте США заявили, что не предоставляли Украине вооружение, которое позволило бы наносить удары по территории страны-агрессора.

В то же время американский госсекретарь Энтони Блинкен подчеркнул, что США не поощряли Украину наносить удары внутри РФ.

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