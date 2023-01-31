В Германии назвали условие, по которому возможны переговоры с Россией

Одно из главных условий – выведение российских войск
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одним из условий для начала переговоров с Россией является выведение оккупационных войск. Без участия Украины ни о каких договоренностях речь не может идти.
Заявление Шольца цитирует издание Welt.
"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры, прежде всего, связаны с условием вывода Россией своих войск", — заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.
Немецкий канцлер отметил и общую позицию с президентом Бразилии.
"Мы оба осуждаем российское вторжение", – сказал Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.
Читайте также: