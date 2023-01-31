В Германии назвали условие, по которому возможны переговоры с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одним из условий для начала переговоров с Россией является выведение оккупационных войск. Без участия Украины ни о каких договоренностях речь не может идти.

Заявление Шольца цитирует издание Welt.

"Не может быть ни одного заключенного мира с Россией за спиной украинцев. Поэтому мирные переговоры, прежде всего, связаны с условием вывода Россией своих войск", — заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

Немецкий канцлер отметил и общую позицию с президентом Бразилии.

"Мы оба осуждаем российское вторжение", – сказал Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.

Читайте также: