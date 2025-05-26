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В Германии опровергли заявление Мерца о снятии ограничений на удары по РФ: правительство не согласовало новых решений
Клингбайль подчеркнул, что пока нет нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения относительно дальности использования западного оружия, переданного Украине, больше не действуют. В то же время вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицал какое-либо изменение правительственной политики и отметил, что новых договоренностей нет.
Об этом сообщает NTV.
Во время выступления на форуме WDR Europaforum 2025 в Берлине Мерц сказал:
"Больше не существует никаких ограничений относительно дальности для оружия, которое было поставлено в Украину - ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами".
Однако Клингбайль во время пресс-конференции подчеркнул: "Нет нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство".
Заявление Мерца вызвало критику не только со стороны Москвы, но и среди представителей СДПГ и левых политических сил в Германии. При этом остается неясным, имел ли канцлер в виду фактическое изменение политики или только комментировал уже известные факты применения западного оружия по территории РФ.
Напомним, США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.