В Германии опровергли заявление Мерца о снятии ограничений на удары по РФ: правительство не согласовало новых решений

Флаг Германии. / © pixabay.com

Реклама

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения относительно дальности использования западного оружия, переданного Украине, больше не действуют. В то же время вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицал какое-либо изменение правительственной политики и отметил, что новых договоренностей нет.

Об этом сообщает NTV.

Во время выступления на форуме WDR Europaforum 2025 в Берлине Мерц сказал:

Реклама

"Больше не существует никаких ограничений относительно дальности для оружия, которое было поставлено в Украину - ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами".

Однако Клингбайль во время пресс-конференции подчеркнул: "Нет нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство".

Заявление Мерца вызвало критику не только со стороны Москвы, но и среди представителей СДПГ и левых политических сил в Германии. При этом остается неясным, имел ли канцлер в виду фактическое изменение политики или только комментировал уже известные факты применения западного оружия по территории РФ.

Напомним, США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.

Реклама