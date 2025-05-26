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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1087
Время на прочтение
1 мин

В Германии опровергли заявление Мерца о снятии ограничений на удары по РФ: правительство не согласовало новых решений

Клингбайль подчеркнул, что пока нет нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Флаг Германии

Флаг Германии. / © pixabay.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ограничения относительно дальности использования западного оружия, переданного Украине, больше не действуют. В то же время вице-канцлер Ларс Клингбайль отрицал какое-либо изменение правительственной политики и отметил, что новых договоренностей нет.

Об этом сообщает NTV.

Во время выступления на форуме WDR Europaforum 2025 в Берлине Мерц сказал:

"Больше не существует никаких ограничений относительно дальности для оружия, которое было поставлено в Украину - ни британцами, ни французами, ни нами, ни американцами".

Однако Клингбайль во время пресс-конференции подчеркнул: "Нет нового соглашения, которое бы выходило за пределы того, что сделало предыдущее правительство".

Заявление Мерца вызвало критику не только со стороны Москвы, но и среди представителей СДПГ и левых политических сил в Германии. При этом остается неясным, имел ли канцлер в виду фактическое изменение политики или только комментировал уже известные факты применения западного оружия по территории РФ.

Напомним, США, Германия, Британия и Франция сняли ограничения на дальнобойное вооружение для Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
1087
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