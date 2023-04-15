В Германии предлагают наложить санкции на атомную промышленность РФ в 11-м пакете санкций

В правительстве Германии предложили наложить санкции на атомную промышленность РФ в 11-м пакете санкций.

Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет немецкое издание DW.

Он уверен, что такое предложение должно стать частью следующего санкционного пакета.

"Мы видели, что Россия целенаправленно использует зависимость в сфере энергетики для давления. Поэтому федеральное правительство призвало Еврокомиссию ввести санкции в отношении гражданского атомного сектора. Это должно стать частью следующего санкционного пакета", — заявил Хабек.

По его словам, на сегодняшний день "остался только атомный сектор".

"Ядерная технология – исключительно чувствительная сфера, и Россия здесь больше не может восприниматься как надежный партнер", — подчеркнул он.

Хабек говорит, что ЕС следует выйти на новый более жесткий уровень наказания РФ, впрочем, учитывая переходный период.

"Но важно начать и не бояться решительных действий и в этой сфере", – отметил он.

Такое заявление он высказал после визита в Китай.

Между тем, Соединенные Штаты вводят новые санкции против страны-агрессорки. Они будут касаться более 120 компаний и физических лиц, связанных, в частности, с "Росатомом".

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