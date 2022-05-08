В Германии предупредили, что миру может угрожать сильнейший голод с 1945 года и миллионы жертв

Из-за засухи, коронавируса и войны в Украине миру может грозить сильный голод со времен Второй мировой войны.
Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод.
Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью Bild.
Немецкий министр напомнила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдает 300 млн. человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.
"Послание таково: нам может грозить сильный голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв", – сказала Шульце.
По ее словам, цены на продовольствие по всему миру выросли на треть и находятся на рекордном уровне.
Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия Российской Федерации во время вооруженной агрессии против Украины преследуют цель и умышленное препятствование сельскохозяйственной деятельности и блокирование экспорта зерна, что усугубляет риски продовольственного кризиса и глобального голода.
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