В Германии предупредили, что миру может угрожать сильнейший голод с 1945 года и миллионы жертв

В Германии предупредили, что миру может угрожать сильнейший голод с 1945 года и миллионы жертв

Из-за засухи, коронавируса и войны в Украине миру может грозить сильный голод со времен Второй мировой войны.

Засуха, пандемия коронавируса и российская война в Украине могут вызвать в мире "сильнейший со времен Второй мировой войны" голод.

Об этом заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью Bild.

Немецкий министр напомнила, что, по данным Всемирной продовольственной программы, от голода в мире страдает 300 млн. человек, и эти оценки корректируются в сторону увеличения.

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"Послание таково: нам может грозить сильный голод со времен Второй мировой войны и миллионы жертв", – сказала Шульце.

По ее словам, цены на продовольствие по всему миру выросли на треть и находятся на рекордном уровне.

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН постоянная представительница США Линда Томас-Гринфилд заявила, что действия Российской Федерации во время вооруженной агрессии против Украины преследуют цель и умышленное препятствование сельскохозяйственной деятельности и блокирование экспорта зерна, что усугубляет риски продовольственного кризиса и глобального голода.

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