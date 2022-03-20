В Германии предупредили, что война в Украине может привести к мировому экономическому кризису

В Германии предупредили, что война в Украине может привести к мировому экономическому кризису

Хоффман предложил принять меры как на национальном, так и европейском уровне.

Война в Украине может привести к мировому экономическому кризису. В плоскости ЕС следует создать новый фонд восстановления, как во время пандемии, с выпуском европейских облигаций для финансирования.

Об этом заявил глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман в интервью изданию Funke.

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"Чем дольше будет продолжаться эта война, тем масштабнее будут последствия. Мы должны использовать все средства, чтобы предотвратить кризис мировой экономики", — отметил он.

В свою очередь специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри заявил, что вторжение России в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода. Последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы в России и Украине.

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