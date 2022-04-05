В Германии призвали своих граждан российского происхождения не верить в пропаганду РФ

Также немецкие власти призвали украинцев и россиян "не переносить войну в Германию".
Федеральное правительство Германии призвало своих граждан российского происхождения не верить пропаганде РФ о войне в Украине.
Об этом сообщает Spiegel.
"Федеральное правительство просит русскоязычных жителей Германии получать полную информацию от разных национальных и международных СМИ. Никому не стоит верить дезинформационной кампании государственных российских СМИ с их циничным и умаляющим освещением событий", – сказал заместитель правительственного представителя Вольфганг Бюх.
Также немецкие власти призвали украинцев и россиян "не переносить войну в Германию".
Напомним, в Берлине автопробегом поддержали войну России и массовые убийства в Украине.
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