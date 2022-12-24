В Германии прогнозируют новое наступление России на Украину в апреле: два сценария с участием Беларуси

Согласно прогнозу, страна-агрессор рассчитывает на помощь Беларуси и может наступать на Донбассе, а также бить по западу Украины.

В Минобороны Германии прогнозируют повторное наступление России на Украину в апреле 2023 года, и оно, возможно, будет неизбежным.

Об этом говорится в новом документе немецкого правительства, сообщили издания Neue Zürcher Zeitung, Focus и Kreiszeitung.

Так, в NZZ проинформировали, что прогноз немецкого Минобороны предусматривает наступление России на подконтрольную Украине часть Донбасса. В этом страна-агрессор рассчитывает на возглавляемую Александром Лукашенко Беларусь.

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Согласно первому возможному сценарию развития событий, белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ. В статье говорится – если белорусские военные появятся на совместной с Украиной границе, то "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".

В то же время, по оценкам немецких аналитиков, Лукашенко не вступит непосредственно в войну. Белорусский диктатор может максимально развернуть армию для угрожающих жестов. Ведь целью Москвы при первом сценарии будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Согласно второму сценарию, белорусская армия может оказаться решающей силой в войне, однако возможность этого считается маловероятной. В немецком Минобороны полагают, что в этом случае президент РФ Владимир Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта. Однако, как отмечается, Запад дает ясно понять о необходимости поддержки Украины. Кроме системы Patriot, государству планируют предоставить и танки.

Кроме того, согласно второму сценарию, белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а российские – наступали бы по всему Донбассу. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины.

"Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует общей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и требует больше солдат", — говорится в материале Kreiszeitung.



В статье Focus указано, что в таком случае россияне будут стремиться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье — отколовшийся от Молдовы регион".

"Для второго сценария необходима российская общая мобилизация, считает министерство, но это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам". В то же время министр обороны России Сергей Шойгу буквально несколько дней назад заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку, заявил сам Путин", – резюмировали в Focus.

Напомним, Россия планирует новое наступление на Украину либо в январе, либо весной, предупредил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Вражеское наступление может происходить либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси. По оценкам Залужного, россияне снова попытаются атаковать Киев.

По информации главы украинской разведки Кирилла Буданова, в настоящее время РФ создает видимость подготовки наступления из Беларуси, чем хочет сбить ВСУ с толку и заставить командование отвести часть сил от южного и восточного направлений.

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