В Германии рассказали, есть ли признаки прекращения боевых действий со стороны РФ на праздники

В Германии предостерегли от перемирия с РФ на условиях Кремля.

Признаков того, что Россия собирается отступить или в праздники могут прекратиться боевые действия, в Германии не видят.

Об этом заявила глава немецкого МИД Анналена Бербок, информирует Spiegel.

Она также подчеркнула, что не считает выходом перемирие на условиях Кремля, потому что это не улучшит ситуацию для украинцев, страдающих террором РФ, живущих в страхе перед пытками, убийствами со стороны российских оккупационных сил.

"Оно (перемирие на условиях РФ – ред.) не положит конец "ужасу" людей в Украине, а совсем наоборот", — заявила Бербок.

Министр иностранных дел Германии отметила, что войну начал именно диктатор России Владимир Путин и, "если он захочет, война закончится завтра".

"Эту войну начал никто иной, как Путин, и если Путин захочет, война может закончиться хоть завтра. К сожалению, нет никаких честных признаков отвода российских войск", — заявила Бербок.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что диктатор России Владимир Путин должен прекратить войну против Украины и вывести свои войска из независимой страны.

Ранее Владимир Зеленский призвал вывести оккупационную армию с территории Украины и закончить к Рождеству войну.

Но в Москве ответили отрицательно:

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи", — сказал спикер диктатора РФ Песков.

Читайте также: