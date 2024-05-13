В Германии сделали важное заявление о передаче Украине системы ПВО

Украина получит от Германии еще одну систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в мае.

Об этом сообщил посол ФРГ Мартин Егер в эфире телемарафона.

"Уже некоторые системы [IRIS-T] здесь есть, и сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем и еще в 2026 году будем поставлять новые такие системы”, — заявил он.

Егер акцентировал, что Германия последовательно работает над расширением украинской системы ПВО.

Также посол напомнил, что Украина должна получить от Германии третью систему Patriot и уже получила зенитные системы Gepard и Skynex.

"Мы считаем, что это важно, но мы понимаем, что нужно еще больше систем ПВО — и поэтому Германия начала большую дипломатическую инициативу, где мы обращаемся к другим странам, чтобы они дополнительно предоставляли системы ПВО", — пояснил он.

Эта дополнительная система IRIS-T анонсировалась 18 апреля — исполнительный директор оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух обещал поставку в течение нескольких недель.

Ранее ТСН.ua писал, что известно об IRIS-T.

Читайте ведущие новости дня: