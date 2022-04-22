В Германии состоятся переговоры о военной помощи Украине: примут участие более 20 стран

В Германии состоятся переговоры о военной помощи Украине: примут участие более 20 стран

Переговоры пройдут 26 апреля на авиабазе Рамштайна в Германии. Встречу организовал министр обороны США Ллойд Остин.

В Германии на следующей неделе пройдут переговоры о военной помощи Украине. Участие в них примут представители более 20 стран.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

"Более 20 стран согласились принять участие", — сказал Кирби.

По его словам, переговоры пройдут 26 апреля на авиабазе Рамштайна в Германии. Встречу организовал министр обороны США Ллойд Остин.

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Кирби пообещал раскрыть больше деталей поближе к дате встречи. Он добавил, что в переговорах примут участие не только страны НАТО.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия готова стать гарантом безопасности Украины в рамках мирного договора с Российской Федерацией. Документ позволит украинской стороне защитить себя в будущем.

Мэр Мелитополя встретился с немецкими политиками в Берлине

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