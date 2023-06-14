В Германии стартовали крупнейшие в истории учения воздушных сил НАТО: почему это важно для Украины

Учеба является доказательством очень сложных возможностей Воздушных сил, с которыми россияне, кажется, не могут сравниться.

В понедельник, 12 июня, в Германии начались учения воздушных сил НАТО, которые считаются самыми крупными в истории Альянса. Air Defender 2023 объединяет 250 военных самолетов, включая 190 истребителей и 10 000 военнослужащих.

Об этом пишет CNN.

Учебные занятия направлены на повышение готовности и способности Альянса "защищать города и критическую инфраструктуру от нападений самолетов, беспилотников и ракет", согласно прессрелизу НАТО.

Несмотря на то, что учения под руководством Германии готовятся в течение нескольких лет, их значение теперь, когда Москва наносит жестокие воздушные удары по украинским городам в рамках своего вторжения в соседнюю страну, которое длится уже 16 месяцев, приобретает чрезвычайный вес, особенно для президента России Владимира Путина.

Только утром во вторник, 13 июня, российские ракеты обстреляли центральный украинский город Кривой Рог, убив по меньшей мере 11 человек и ранив 28, сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул.

Кривой Рог. Спасатели осматривают поврежденный многоэтажный жилой дом, поврежденный последним ракетным обстрелом со стороны России, 13 июня/Andriy Dubchak/AP

Еще три человека погибли в черноморском портовом городе Одесса в результате обстрела Россией четырьмя крылатыми ракетами "Калибр", сообщает оперативное командование ВСУ "Юг".

Поскольку полномасштабное вторжение России началось в феврале 2022 года, в НАТО озабочены тем, что разрушения, которые Москва нанесла городам Украины, могут перекинуться за пределы страны.

Военная поддержка Украины членами НАТО, включая танки, бронетехнику и другое вооружение, используемое в текущем наступлении Киева, постоянно вызывает угрозы возмездия со стороны России.

Участники Альянса планируют поставлять в Украину истребители F-16 того же типа, которые участвуют в нынешних военных учениях.

Организация Североатлантического договора была создана после Второй мировой войны для защиты западных стран от Советского Союза, и Альянс содержит положение о взаимной обороне, согласно которому нападение на любого одного члена считается нападением на всех.

Страны НАТО говорят, что вторжение Москвы в Украину сделало это положение об обороне еще более важным.

“Air Defender необходим, потому что мы живем в более опасном мире. Поскольку мы сталкиваемся с наибольшим кризисом безопасности за поколение, мы объединены, чтобы обеспечить безопасность наших стран и наших людей», — заявила представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Я была бы очень удивлена, если бы любой мировой лидер не уделял внимания тому, что это показывает с точки зрения духа союза, что означает силу этого союза, и это касается и хозяина Кремля, Путина", — заявила почетная госпожа посол Соединенных Штатов в Германии Эйми Гутман перед началом учений.

«Территория НАТО – это красная линия, и мы готовы защищать каждый ее дюйм», – сказал генерал-лейтенант Инго Герхарц, командующий Воздушными силами Германии.

Страшный "конгломерат" оружия

Эта территория НАТО включает в себя пять членов Североатлантического союза, участвующих в учениях, имеющих общую границу с Россией – Норвегию, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву. Два из них – Эстония и Латвия – примут небольшие части учений.

Другими членами НАТО являются Бельгия, Болгария, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Турция, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а также кандидаты в НАТО Швеция и Япония, которые наращивали свои связи с Североатлантическим союзом.

В боевой авиации входят американские стелс-истребители F-35 и F-15; F-16 от США, Турции и Греции; Eurofighter из Испании и Великобритании; немецкие Tornado; американские и финские F/A-18; венгерские Gripen; а также американские штурмовые самолеты A-10.

Два истребителя A10 Воздушных Сил США двигаются по рейсовой дорожке перед Air Defender 2023/Getty Images

Это множество участников и самолетов, которые могут создать трудности с координацией в любом реальном конфликте. Но аналитики говорят, что именно это делает Air Defender столь важным.

Он "точно отражает смесь систем вооружений, разработанных разными странами, которые должны действовать вместе в рамках кампании противовоздушной обороны", — сказала Бринн Таннехилл, аналитика аналитического центра RAND Corp.

Вовлеченные пилоты также отметили важность практики.

"Тренировки, подобные этому, важны, поскольку в следующем конфликте, когда нас могут пригласить защищать НАТО, нет места для ошибок", — сказал майор Адам Кейси, пилот американского самолета A-10.

Таннехилл сказала, что планировщики учений смогли включить в них сценарии конфликта в Украине в реальном времени.

"Это отражает некоторые наблюдаемые в Украине тактические проблемы, такие как перехват ракет и тактическая авиационная поддержка войск", — добавила она.

Питер Лейтон, сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший офицер Королевских Воздушных сил Австралии, сказал, что Air Defender 2023 должен дать российским военным планировщикам о многом подумать.

В феврале 2022 года американский истребитель F-35 пролетает над горами Эйфель возле Спангдалема, Германия. Подобные самолеты принимают участие в Air Defender 2023/Harald Tittel/AP

Масштаб учений и сложность подготовки значительно превышают возможности, которые российские Воздушные силы продемонстрировали в Украине. Обучение является доказательством сложнейших возможностей Воздушных сил, с которыми россияне, кажется, не могут сравниться”, — сказал он.

В целом США имеют самый большой контингент самолетов, участвующих в Air Defender 2023 — 100 самолетов из 42 разных штатов, большинство из которых — из подразделений Воздушной национальной гвардии.

Аналитики говорят, что использование Воздушных сил Национальной гвардии, а не обычных самолетов Воздушных сил, дает планировщикам большую уверенность в том, что обучение может пройти, как ожидалось.

"Воздушные силы Национальной гвардии можно использовать на долгосрочной перспективе с достаточной уверенностью, что они не будут перенаправлены в операцию на случай чрезвычайной ситуации в последнюю минуту", — сказал Лейтон.

"Если принимают участие активные подразделения, это значит, что они не выполняют свою обычную работу", — сказала Таннехилл.

Двухнедельные учения НАТО завершаются 23 июня.

Ранее мы сообщали, что украинские военные в Великобритании завершили обучение по управлению самоходными артиллерийскими установками AS90 и танками Challenger 2.

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