В Германии воины ВСУ начнут обучение на танках Leopard 2: Spiegel – о том, сколько они будут продолжаться

Обычно подготовка танкистов длится несколько лет.

В Германию прибыли военные ВСУ, чтобы начать обучение на танках Leopard 2. Курсы начнутся уже в следующую неделю, украинские защитники будут осваивать современную бронетехнику в ускоренном режиме.

Об этом сообщает Spiegel.

Украинские воины уже прибыли в Германию из Польши, чтобы осваивать современные танки. Учения будут проходить на военном полигоне в Нижнесакссонском городе Мунстер. Там украинцы уже учатся на боевых машинах пехоты Marder.

"Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет", — говорится в сообщении.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что Украина получит 80 танков Leopard 2 до конца марта 2023 года. Впрочем, отмечает он, это будет нелегко.

В целом Украина может получить в ближайшие два-три месяца от 150 до 300 танков. Впрочем, они вряд ли успеют приехать к прогнозируемому наступлению РФ.

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