В Германии за Z-футболку мужчину обязали задонатить на помощь украинцам

В немецком городе Висбаден суд оштрафовал мужчину за то, что он носил футболку с символом российской агрессии – буквой "Z".

Как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, мужчина надевал ее на работу. Теперь он должен заплатить 1500 евро организации, оказывающей помощь украинцам.

Сообщается, что 49-летний мужчина по имени Владимир, у которого российские корни, является гражданином Германии и живет в стране с 1992 года.

В суде он заявил, что слушал российские пропагандистские СМИ и был убежден, что власть в Украине – "нацисты". Черную футболку с заглавной белой буквой "Z" ему принес "российский друг". Владимир начал носить ее на работе после того, как работодатель вывесил над зданием компании украинский флаг.

Теперь он должен оплатить пять платежей по 300 евро альянсу организаций Deutschland hilft. Они собирают средства для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Напомним, канцлер Германии Шольц объяснил, почему не говорит, что Украина должна победить. Он заявил, что пытается действовать осторожно, чтобы не раздражать людей.

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