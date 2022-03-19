В Германии зарегистрировали уже более 200 тысяч беженцев из Украины

Как сообщается, регистрируются только те беженцы, которых обнаружила федеральная полиция.
С начала российской войны против Украины федеральная полиция обнаружила в Германии 207 742 беженца от боевых действий.
Об этом сообщает Федеральное министерство внутренних дел Германии, пишет Spiegel.
Как отмечается, регистрируются только те беженцы, которых обнаружила федеральная полиция, например на австрийско-баварской границе, на вокзалах или в поездах.
Как правило, стационарного пограничного контроля на внутренних границах ЕС нет, украинцам также разрешено въезжать в страну без визы – соответственно можно предположить, что фактически прибывших людей значительно больше.
Также не зафиксировано, сколько беженцев может ехать из Германии к друзьям или родственникам в другие страны.
Напомним, что по состоянию на 18 марта, по данным Международной организации по миграции ООН, в результате вооруженной агрессии России против Украины около 10 млн граждан покинули свои дома. Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за разрушительной войны в Сирии.
Читайте также: