В Германии заявили, что имеют доказательства подготовки России к войне с НАТО

Войска РФ / © Associated Press

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Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия планирует проверить действенность статьи 5 Североатлантического альянса и имеет планы агрессии против Запада.

Об этом он заявил в подкасте для немецкого издания Table Briefings, передает The Times.

По словам Каля, в Кремле больше не доверяют эффективности системы коллективной безопасности НАТО. В частности, речь идет о статье 5, гарантирующей общий ответ на нападение на любую из стран-членов Альянса.

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«Мы абсолютно уверены и разведывательные доказательства, что полномасштабное вторжение России в Украину — лишь один этап на ее пути на Запад», — подчеркнул глава BND.

В то же время он уточнил, что это не обязательно означает быстрое масштабное вторжение с танками. Речь же идет о постепенной дестабилизации, гибридных угрозах и проверке границ решимости Запада.

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее также заявлял, что страна должна быть готова к войне до конца десятилетия. По оценкам экспертов, предполагаемая угроза может возникнуть в период от пяти до восьми лет.

Датская военная разведка в февральском отчете сообщала, что Россия потенциально сможет перебросить значительные силы в границы других европейских стран в течение шести месяцев после завершения войны в Украине.

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Бруно Каль предостерег, что цель Москвы — «оттеснить НАТО к границам 1990-х годов», «вытолкнуть США из Европы» и «расширить влияние любой ценой».

«Мы должны подавить это в самом начале», — подчеркнул он.

Несмотря на напряженность, Каль заявил, что сотрудничество с США остается стабильным.

«Американцы очень серьезно относятся к статье 5, но в то же время справедливо требуют, чтобы Европа больше инвестировала в собственную безопасность», — отметил он.

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Между тем, заместитель председателя Федерального ведомства по охране конституции Германии (BfV) Синан Селим сообщил об усилении российской диверсионной активности в Европе.

По его словам, Россия все чаще прибегает к кибератакам и использованию так называемых «агентов низшего уровня», подкладывающих взрывные устройства в посылки. Это уже привело к серии пожаров в логистических объектах на территории ЕС.

В годовом отчете BfV отмечается, что российская агрессия против Украины стала катализатором для масштабных операций против западной инфраструктуры, в частности, в сфере кибербезопасности и шпионажа.

Ранее сообщалось, что РФ может прибегнуть к вооруженным провокациям или дипломатическим демаршам близ Сувальского коридора, соединяющего Беларусь с Калининградской областью (бывшим Кенигсбергом).

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Мы ранее информировали, что Россия не нуждается в полном восстановлении вооруженных сил, чтобы представлять реальную угрозу странам НАТО.