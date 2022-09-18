В Германии заявили, что, несмотря на успех ВСУ российские войска полностью не отброшены из Украины

Российские войска, несмотря на успех ВСУ, на востоке все еще находятся на территории Украины и не отброшены полностью.

Продвижение украинских военных на востоке впечатляет и действия ВСУ являются "обнадеживающими", однако оккупанты все еще остаются на некоторой территории Украины.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в комментарии Die Rheinpfalz.

Ламбрехт подчеркнула, что считает последние действия украинских военных "обнадеживающими и впечатляющими".

"Но российские войска еще не отвергнуты. Генеральный инспектор (генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн – ред.) ясно дал это понять, и я разделяю эту оценку", — сказала Ламбрехт.

Заметим, что ранее генеральный инспектор Бундесвера генерал Эбергард Цорн заявлял, что ВСУ блестяще доказали, что умеют действовать активно с привлечением всех имеющихся сил и средств. Впрочем, он усомнился в масштабном контрнаступлении украинских военных, но отметил, что операция украинских сил в Харьковской области является поучительным уроком и для европейских стран НАТО: "Мы должны более активно применять эти подходы в подготовке".

Напомним, в немецком Бундесвере выступили против поставки военной помощи Украине.

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