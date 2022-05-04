В Германии заявили о готовности к эмбарго на российскую нефть

В Германии заявили о готовности к эмбарго на российскую нефть

Германия готова поддержать эмбарго на российскую нефть. У страны будет достаточно времени, чтобы принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии.

Германия подготовлена к эмбарго на нефть из России. Правительство страны имеет все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.

Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Габек журналистам в среду, 4 мая по итогам консультации правительства ФРГ в загородной резиденции в Мезеберге, пишет "Интерфакс-Украина"

"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предыдущих переговорах... Переходный срок достаточно длинный для того, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии. Мы, конечно, не можем гарантировать отсутствие проблем, прежде всего на на региональном уровне", — сказал Габек.

В свою очередь канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что у правительства есть все рычаги для поддержки региональных точек, сильно зависящих от импорта российской нефти.

Между тем, в венгерском правительстве заявили, что план Евросоюза по полному запрету российской нефти неудовлетворителен, поскольку грозит энергетической безопасности Венгрии. Венгрии и Словакии, которые сильно зависят от российской энергии, будет дано время до конца 2023 года для выполнения санкций, на год больше, чем другим странам-членам.

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