В Германию отправят авто, в котором от рук рашистов погибли украинцы

Расстрелянное авто на Берлин. В столицу Германии повезли расстрелянный в Буче автомобиль. В машине погибли три женщины и 14-летняя девушка. В начале марта они пытались уехать из оккупированного города. Однако на одном из перекрестков Бучи российские военные открыли огонь по автомобилю. Теперь историю невинно убитых украинок хотят рассказать и показать немцам.

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

Ржавый, совсем сгоревший автомобиль поднимают краном. Это не просто металлолом. В этой машине погибли три женщины и 14-летняя девушка. Их убили русские военные. С кладбища расстрелянных автомобилей в Буче этот бусик повезут в Берлин. Чтобы немцы посмотрели на военные преступления россиян.

За рулем автомобиля была бучанка Жанна Каменева. Ее муж ушел на фронт, двоих своих детей она вывезла в безопасное место, а сама начала эвакуировать людей из уже фактически оккупированного города. На этом же бусе Жанна ездила на фронт еще с 14-го, когда мобилизовали ее мужа. Там с ней познакомился военный капеллан Анатолий.

“Она возила помощь не только потому, что ее муж служит, но даже и стоящим рядом подразделениям. Она говорит, чем заниматься сейчас? Я говорю, что нужно вывозить людей. Сейчас все этим занимаются, потому что нам нужно максимальное число увезти. Потому что, скорее всего, Буча не удержится”, — рассказал военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

5 марта Жанне удалось доехать в город. Вражеские танки уже были в Буче. Женщина еще надеялась вывезти людей. К ней в машину сели Мария Ильчук и Тамила Мищенко со своей 14-летней дочкой Аней.

Брат девушки Евгений показывает картины сестры. Вспоминает, она до последнего не хотела уезжать. Он всячески их отказывал и просил дождаться зеленого коридора. Однако напуганные постоянными обстрелами они решились бежать.

Но на перекрестке улиц Яблонской и Вокзальной россияне открыли огонь по автомобилю Жанны.

Когда украинские военные впервые зашли в город, сразу и не обратили внимание на сгоревший автомобиль, стоявший по обе стороны дороги. Ведь вся эта улица была усеяна телами расстрелянных мирных жителей. Эти кадры облетели все иностранные медиа, мир ужаснулся от зверств, которые совершали российские оккупанты в Буче. Без разбора решисты стреляли в пешеходов, велосипедистов и автомобили, которые пытались вырваться из оккупации.

Анатолий говорит, они не сразу поняли, что разбитый автомобиль — это машина Жанны. От взрыва и пожара синяя краска выгорела и он стал белым. От тел остались только обугленные фрагменты.

“Мы ездили около 100 раз. Мы даже боялись той правды, которая нас ждет. Там, на Яворовской, мы уже поняли, что это оно. Просто не решались подходить. Но настал момент, когда Геннадий понял, что это она”, – рассказал военный капеллан Анатолий Кушнирчук.

Мужчина предполагает, что стреляли из противотанкового гранатомета или БМП.

Расстрелянный бус Жанны теперь повезут в Берлин, чтобы рассказать историю невинно убитых украинцев. Организаторы акции говорят, что Германия остается под влиянием пропаганды. Поэтому там стараются показать наглядно, что такое российско-украинская война.

Со следующей недели и до середины сентября расстрелянный автомобиль будет стоять на центральной площади в Берлине. Организаторы не исключают, что после Германии автомобиль отправится в Европу.

Напомним, что Дания готовится ограничить выдачу виз россиянам.

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