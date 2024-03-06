В глубоком тылу оккупантов автобус с гражданскими взорвался на мине: как это возможно

В оккупированном Кировске Луганской области на российской мине взорвался гражданский автобус, в результате чего погибли 5 человек.

В оккупированном еще в 2014 году Кировске Луганской области произошла трагедия. Там на установленной мине взорвался автобус с гражданскими, который направлялся на местное кладбище.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

По его словам, в результате взрыва погибли 5 мирных жителей.

Инцидент произошел в глубоком тылу, где не было активных боевых действий, поэтому, уверен журналист, мину на маршруте автобуса могли установить только российские оккупационные войска.

"Очередная "помощь жителям Донбасса" от России", — прокомментировал Казанский очередное преступное деяние войск РФ.

Напомним, ранее в Донецкой области под Авдеевкой на мине взорвался "парадный" танк россиян. Он, по замыслу оккупантов, должен был победно заехать в захваченную Авдеевку под российским флагом, установленным на башне. Однако не произошло, как предполагалось.

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