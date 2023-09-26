В ГПСУ рассказали, как пограничники выбили из Харьковской области отряд оккупантов

В Харьковской области в Купянском районе на одном из участков границы пограничники вместе с бойцами Вооруженных сил вытеснили отряд российских оккупантов.

Это подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Действительно, такая ситуация имела место. Это территория рядом со страной-агрессором и рядом линия фронта, на стыке. Это серая зона, которую недавно взяли под контроль наши военнослужащие из бригады "Стальная граница", — рассказал он.

По его словам, во время мониторинга наши подразделения зафиксировали, что оккупанты не только устраивали свои позиции на территории России рядом с украинской границей, но и перешли линию границы и начали обустраивать свои позиции на нашей территории.

"Сразу были приняты необходимые меры. Работали снайперы, работали другие средства поражения для того, чтобы выбить врага с территории Украины. Нам это удалось", — добавил он.

Территория в Купянском районе на стыке границы и линии фронта теперь находится под контролем наших воинов.

Отметим, несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда военные РФ начали бежать с территории Украины, украинские защитники открыли огонь из танков и минометов.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.